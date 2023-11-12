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الترفيه

«مهرجان أم الإمارات».. دورته السابعة تنطلق في 3 مواقع بأبوظبي

فعاليات وألعاب نارية تبهج جمهور المهرجان في دورة سابقة (من المصدر)
13 نوفمبر 2023 01:28

أبوظبي (وام)

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تنطلق الدورة السابعة من «مهرجان أم الإمارات» في مواقع جديدة في إمارة أبوظبي، حيث يعرض فعالياته للمرة الأولى في منطقة الظفرة في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر 2023، وفي العين من 29 إلى 3 ديسمبر 2023، وفي منطقة كورنيش أبوظبي في الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر 2023. 
يُقدِّم المهرجان، الذي تُنظِّمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عروضاً فنية وفنانين عالميين وجولات كرنفالية، ويتيح شراء مجموعة من الأزياء والأكسسوارات ومنتجات التجميل، إضافة إلى أطباق ومأكولات متنوِّعة من مطابخ العالم، وتتمحور النسخة السابقة من المهرجان حول موضوعٍ مستوحى من فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ليتجاوب مع مشاعر الحنين إلى الماضي لدى زوّاره بنظرة من المستقبل. 
تتوزَّع فعاليات «مهرجان أم الإمارات» في هذه الدورة على أربع مناطق، هي منطقة التسلية، منطقة التشويق، منطقة الترفيه، وحي التسوُّق والتذوُّق، ويُقدَّم فيها مزيجٌ من التجارب المحلية والعالمية في التسوُّق، ليستمتع الزوّار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوِّعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية والواقع الافتراضي، وتناسب أنشطة المهرجان مختلف الأعمار، مثل اللعب في غرف الهروب، ومغامرات ألعاب الفيديو، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب، وحلبة التزلُّج وغيرها.

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كورنيش أبوظبي
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