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مواقع العاصمة الطبيعية معارض فنية مفتوحة

مواقع العاصمة الطبيعية معارض فنية مفتوحة
13 نوفمبر 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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تتحول المواقع الطبيعية الخلابة في أبوظبي بعد غدٍ الأربعاء إلى سلسلة من المعارض الفنية والضوئية الملهمة مع انطلاق فعاليات منار أبوظبي. ويضم المعرض الذي يُقام ضمن مفهوم «سكون الضوء»، أكثر من 35 عملاً فنياً تكليفياً جديداً، ومنحوتات مُضيئة، فضلاً عن عروض ضوئية وأعمال فنية غامرة من إبداع آلاء إدريس وتيم لاب ورافاييل لوزانو هيمر وسامية حلبي وغروب إف وكارستن هولر ومحمد كاظم.
وتُعرض الأعمال الفنية في مواقع رئيسة عدة، بينها جزر اللؤلؤ والسعديات والجبيل والسمالية والفاهد، بالإضافة إلى كورنيش العاصمة والقرم الشرقي. وتأخذ هذه المبادرة الزوار في رحلة فنية تمتد لمسافة 2.3 كيلومتر، وتشهد عروضاً للطائرات المسيرة مستوحاة من متاحف المنطقة الثقافية في السعديات، علاوة على تجارب مذهلة في جزيرة اللؤلؤ.

أبوظبي
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