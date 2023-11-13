«أتاكاما».. «مرّيخ الأرض»

أحمد عاطف (القاهرة)

من أهم أهداف قمة المناخ «كوب 28»، واحتضان العالم في مدينة «إكسبو دبي»، التوصل إلى إجراءات فعالة وحاسمة، والوصول لنتائج تحقق تطوراً جوهرياً في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وحماية الأرواح والمجتمعات، وإعادة الحياة للمناطق المتضررة من تغيرات المناخ، ومنها صحراء «أتاكاما» في تشيلي بأميركا الجنوبية، الأكثر جفافاً في العالم، والتي تتشابه مع سطح المرّيخ بشكل لا يصدّق.

وصحراء أتاكاما واحدة من أكثر الأماكن المشمسة على كوكب الأرض، فالأمطار بها نادرة وتكاد تكون معدومة في كامل مساحتها البالغة 103 آلاف كيلومتر، حيث تستقبل أقل من مليمتر واحد من مياه الأمطار على مدار العام.

ويعتقد العلماء أن مجاري المياه الجافة والمسطحات الملحية الممتدة في بعض أجزاء من الصحراء كانت في الماضي جزءاً من أنهار صغيرة تكونت بفعل مياه الأمطار، ولكنها جفت تماماً قبل 120 ألف عام.

ورغم الجفاف، تمتلك صحراء أتاكاما تنوعاً جيولوجياً كبيراً، حيث تحتضن أكثر من 80 ينبوع مياه ساخنة تتصاعد أبخرتها طوال اليوم في مشهد خلاب يأتي الزوار من أنحاء العالم لمشاهدته، كما تضم بعض البراكين التي لا تثور إلا نادراً ويمكن مشاهدتها عن قرب أيضاً.

وتضاريس «مرّيخ الأرض» الملونة بالوردي والأحمر تجعله صحراء غير تقليدية، كما أن الأصوات المميزة لمياه الينابيع الساخنة واحتكاكها بالجدران الصخرية، تجعل الصحراء وكأنها تعج بالحياة، أما الكائنات الحية التي تعيش عليها، فأغلبها من عائلة القوارض واللاما التي تعيش في أعالي الجبال، وبعض الطيور التي تنتشر أعشاشها، من بينها صقور الشاهين، وطيور النحام.

أرض المريخ

التشابه الكبير بين طبيعة تلك الصحراء وسطح الكوكب الأحمر يجعل من أتاكاما قبلة لعلماء وكالات الفضاء العالمية، حيث يستغلّون ذلك التشابه في معرفة كيفية نجاة الكائنات الدقيقة والميكروبات وتحمّلها جفاف الصحراء على الأرض للاستفادة من ذلك في الاقتراب من فهم طبيعة سطح المريخ.

كما أن صفاء سماء أتاكاما ونقاءها يسمح للتليسكوبات العملاقة بالتقاط صور عالية الجودة في الليل للنجوم والمجرات البعيدة ورصد ما يدور في الفضاء البعيد.