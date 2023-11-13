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غداً.. بث الحلقة التسجيلية الثالثة لـ«شاعر المليون 11»

غداً.. بث الحلقة التسجيلية الثالثة لـ«شاعر المليون 11»
13 نوفمبر 2023 22:15

أبوظبي (وام)

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تبث قناتا بينونة وأبوظبي غداً (الثلاثاء)، الحلقة التسجيلية الثالثة من برنامج «شاعر المليون» بموسمه الحادي عشر، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ضمن استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون الموروث الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر النبطي؛ وذلك في التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.تتناول الحلقة، أبرز أحداث جولة مقابلات المُرشحين للبرنامج والتي تميزت خلال هذا الموسم باستضافة جميع الشعراء في أبوظبي، ضمن مهرجان أبوظبي للشعر في أكتوبر الماضي، وهذه الحلقة التسجيلية الثالثة هي الأخيرة التي تسبق حلقات البث المباشرة للبرنامج ومرحلة الـ48 شاعراً.
وأعلنت إدارة البرنامج قبل بث الحلقات التسجيلية انتهاء اختبارات الشعراء الذين تأهلوا إلى مرحلة الـ100 شاعر، إضافة إلى 10 شعراء حاصلين على بطاقات عبور ذهبية، بعد أن أجرت لجنة تحكيم البرنامج التي تضم في عضويتها الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وأعضاء اللجنة الاستشارية تركي المريخي وبدر صفوق، الاختبارات التحريرية والشفوية للشعراء الذين تأهلوا إلى هذه المرحلة، وفق معايير تحكيمية دقيقة.
ويواصل برنامج «شاعر المليون» تعزيز حضور الشعر النبطي ودعم شعرائه، وإبراز دور أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والشعراء والترويج للمنجز الثقافي، ويمنح البرنامج جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 مليون درهم إماراتي.

مسابقة شاعر المليون
الإمارات
شاعر المليون
برنامج شاعر المليون
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