علي يوسف السعد يكتب: سياحة الأفلام والإعلام

هل قرأتَ روايةً في يوم من الأيّام، أو شاهدتَ فيلمًا مُشوِّقًا ووددتَ لو كنتَ قادراً على مُعايشتِه في الواقع؟ لم يعُد حُلُمكَ مستحيلاً، فبفضل التّطوّر الّذي وصلت إليه السّياحة في وقتنا الحاضر، أصبح السّفر إلى عالم الرّوايات، وإلى مواقع تصوير الأفلام العالميّة أمراً ممكناً ومتاحاً بكلّ سهولة ويُسر.

تُعدّ السّياحة الإعلاميّة نوعاً من السّياحة المتضمِّنة زيارةَ الأماكن الّتي ظهرت في الأفلام أو البرامج التّلفزيونيّة أو الكتب أو غيرها من أشكال الوسائط، وقد اكتسبت شعبيّةً كبيرة في الآونة الأخيرة، نتيجة رغبة النّاس في تجربة الأماكن الّتي شاهدوها على الشّاشات، أو قرؤوا عنها في الرّوايات والكتب، وفي مقالنا اليوم، سأقترح عليكم عدداً من أفضل التّجارب في مجال السّياحة الإعلاميّة.

يُفضّل السُّيّاح الشباب في معظم الأحيان زيارة مواقع تصوير الأفلام لوَلَعِهم بها، ويُعدّ «يونيفرسال ستوديوز هوليوود» (Universal Studios Hollywood) الموجود في لوس أنجلوس من أفضل الخيارات المتوفّرة، ويمكن لعشّاق أفلام هاري بوتر زيارة استوديو (Warner Bros) الموجود في لندن، وغيرها.

ويُفضّل بعض السّيّاح زيارة مقرّات وسائل الإعلام الكبرى الرّئيسة لخوض تجربة السّياحة الإعلاميّة، مثل: «هيئة الإذاعة البريطانيّة» في لندن، أو «سي إن إن» في مدينة نيويورك، وتُعدّ هذه الجولات طريقة رائعة للتّعرّف إلى تاريخ المنظّمة وعمليّاتها، وإلقاء نظرة من وراء الكواليس على كيفيّة إعداد وصنع الأخبار، فيمكن لزوّار مقرّ هيئة الإذاعة البريطانيّة في لندن -على سبيل المثال- التّجوّل في غرفة الأخبار، والاطّلاع على كيفيّة إنتاج البرامج الإخباريّة فيها.

من أمثلةِ أشهر وجهات السّياحة الإعلاميّة حول العالم الأخرى ممرُّ الشّهرة في هوليوود، ومبنى نيويورك تايمز، ومجمع (ESPN) وايد وورلد للرّياضة، واستوديوهات آبي رود، ومواقع تصوير فيلم (Lord of the Rings) في نيوزيلندا، ومواقع تصوير مسلسل (Game of Thrones) في كرواتيا وآيسلندا، وغيرها.

لا ننسى أيضاً أن الدراما الكورية، اكتسبت شعبية هائلة في جميع أنحاء العالم مؤخراً، ولها عدد كبير من المعجبين الذين يسافرون إلى كوريا الجنوبية فقط لزيارة تصوير برامجهم ومسلسلاتهم المفضلة، مثل قرية بوكتشون هانكوك التي صور فيها مسلسلات الحب في ضوء القمر والرد 1988 أو قصر«جيونجبوكجيونج»، الذي صورت فيه مسلسلات «القمر الذي تحتضن الشمس» و«الحاكم: سيد القناع».

ونصيحتي لكي تكون رحلتك مليئة بالمتعة والفائدة أن تقوم بعمل بحث بسيط قبل السفر لهذا النوع من السياحة، واحصل على معلومات تفصيلية تساعدك، وأنصحك بأن تكون منفتحاً على التّجارب الجديدة، فالسّياحة الإعلاميّة فرصة مثاليّة للتّعرّف إلى الثّقافات الجديدة، وعيش اللّحظة كاملةً.