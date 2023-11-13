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احتفاء بالمواهب الناشئة في «دبي لموسيقى الشباب»

احتفاء بالمواهب الناشئة في «دبي لموسيقى الشباب»
14 نوفمبر 2023 01:37

دبي (الاتحاد)

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توفر هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بيئة فنية مستدامة للمبدعين ونجوم الفن والموسيقى، من خلال «مهرجان دبي لموسيقى الشباب» الهادف إلى إثراء المشهد الفني وتطوير مهارات أصحاب المواهب الناشئة وضخ دماء جديدة في القطاع الموسيقي المحلي.
في إطار الاستعدادات لتنظيم النسخة الثانية من «مهرجان دبي لموسيقى الشباب» التي تستضيفها مكتبة محمد بن راشد 27 نوفمبر الجاري، أعلنت «دبي للثقافة» عن انتهاء مرحلة تجارب الأداء التي أقيمت في مركز الجليلة لثقافة الطفل، حيث استقبلت اللجنة المشرفة عليها نحو 90 مشاركاً، تأهل منهم أكثر من 33 مشاركاً سيتنافسون على جوائز المهرجان ضمن 11 فئة.
وكشفت الهيئة عن منح الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة لقب «شخصية العام الموسيقية» تكريماً لعطائه ومسيرته الفنية الطويلة.

الموسيقى الشبابية
دبي
الإمارات
هيئة الثقافة والفنون
دبي للثقافة
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