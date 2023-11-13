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لحظات أبوظبي 2023 تنطلق الجمعة

لحظات أبوظبي 2023 تنطلق الجمعة
14 نوفمبر 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق «لحظات أبوظبي 2023» مساء الجمعة المقبل في ساحة خليفة بمدينة أبوظبي، وتهدف المبادرة إلى تعزيز المشاركة وإعلاء روح التعاون والمشاركة وجودة الحياة المجتمعية والاحتفاء بالتنوع الثقافي في الإمارة، من خلال مجموعة من الأنشطة المبتكرة.
وتقدم مبادرة لحظات أبوظبي، التي تنظِّمها دائرة تنمية المجتمع، حزمة متنوّعة من الفعاليات المجتمعية والتفاعلية والرياضية وأنشطة التسلية والترفيه في مختلف أنحاء أبوظبي والعين والظفرة.
كما تعكس المبادرة هوية المدينة كملتقى للثقافات وفئات المجتمع المتماسكة، بالإضافة إلى مناظرها الطبيعية الخلابة والهندسة المعمارية المستقبلية والمعالم السياحية التي حصدت العديد من الجوائز.

لحظات أبوظبي
أبوظبي
مبادرة لحظات أبوظبي
الإمارات
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