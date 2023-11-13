«أكتف أبوظبي» يبرز جماليات العاصمة

أبوظبي (الاتحاد)

بنجاح كبير، وبعد أداء مثالي أظهر مهارات فائقة، أكمل فريق «أكتف أبوظبي»، مهمة التجديف من جزيرة «غاغا» غرب إمارة أبوظبي إلى جزيرة ياس، مروراً بعدد من الجزر.

وأكد منصور الظاهري عضو الفريق أن الرحلة كانت حافلة بتحديات كبيرة واجهها الفريق باحترافية، نتيجة لخطة استباقية للاستفادة من هذه الرحلة التي بلغت مسافتها أكثر من 400 كم.

وأضاف: تدربنا على كل الاحتمالات المتوقعة ولم نستسلم لتقلبات الطقس، ومرحلة مرورنا بجزيرة دلما كانت صعبة بسبب الرياح القوية، وأضاف حرصنا في هذه الرحلة على إبراز جماليات إمارة أبوظبي والحفاظ على البيئة، والتشجيع على ممارسة الرياضة، ونشر الوعي حول البيئة البحرية بهدف المساهمة في بناء مستقبل مستدام للجميع.