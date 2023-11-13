جزيرة ياس.. فعاليات استثنائية خلال الفورمولا 1

أبوظبي (الاتحاد)

دعت جزيرة ياس وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي عشاق السرعة ومحبي سباق الفورمولا 1 للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الاستثنائية خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

وتتيح الجزيرة خلال الفترة من 23 وحتى 26 نوفمبر فرصة مثالية للضيوف من الصغار والكبار للاستمتاع بأقوى المغامرات والألعاب المتنوعة في المدن والمرافق الترفيهية العالمية التي تحتضنها، بالإضافة إلى أفضل تجارب الطعام، والعروض الحية الاستثنائية خلال حفلات «يا سلام ما بعد السباق» التي ستشهد مشاركة الدي جيه العالمي «تيستو»، ونجمة أغاني الكانتري الشهيرة شانيا توين، ونجوم الروك آند رول فرقة فو فايترز.. مع باقة مبتكرة من العروض والفعاليات المبهجة.