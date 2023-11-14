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الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده بإطلاق مشروع جديد

الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده بإطلاق مشروع جديد
14 نوفمبر 2023 11:39

يحتفل اليوم الثلاثاء ملك بريطانيا تشارلز بعيد ميلاده الخامس والسبعين وسيستغل هذه المناسبة لإطلاق مشروع جديد في مسعى للتصدي للفقر الغذائي والحد من إهدار الطعام.

والملك الذي قضى أكثر من خمسة عقود ناشطا في القضايا البيئية وداعما للاقتصاد المستدام، سيطلق رسميا المشروع الذي يهدف إلى الحد من الجوع.

وكتب تشارلز مقال في بيج إيشو، وهي مجلة يبيعها المشردون عادة "الحاجة إلى الغذاء مشكلة حقيقية وملحة مثل مشكلة هدر الطعام تماما وإذا استطعنا تحقيق توازن بين هاتين المشكلتين، سيتم حلهما في آن واحد".

وأضاف "أتمنى حقا أن يجد هذا المشروع سبلا عملية لتحقيق الهدف المتمثل في إنقاذ الفائض من الطعام وتوزيعه على من يحتاجون إليه بشدة".

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وسيقضي تشارلز عيد ميلاده مع زوجته الملكة كاميلا في زيارة مركز لتوزيع الفائض من الطعام وسيجتمع مع محلات السوبر ماركت البريطانية الكبرى ليرى كيف يمكن لمشروعه أن يساعد في إعادة توزيع المواد الغذائية التي قد تتعرض للهدر.

ووفقا للمشروع يواجه 14 مليون شخص في بريطانيا انعدام الأمن الغذائي. وبما أن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تفاقم مشكلة الفقر الغذائي تقول الجمعيات الخيرية كانت هناك زيادة بنسبة 38 بالمئة في عدد الأشخاص الذين لجأوا إلى بنوك الطعام لأول مرة في العام المنتهي في مارس  2023.

ونظم الملك احتفالية للأشخاص والمؤسسات الذين بلغوا من العمر 75 عاما أمس الاثنين وسيقوم أيضا باستضافة حفل استقبال اليوم الثلاثاء لتكريم ممرضين وممرضات وقابلات وذلك ضمن الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس هيئة الخدمة الصحية الوطنية.

المصدر: رويترز
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