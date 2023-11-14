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الوثبة.. كثبان بأنامل الطبيعة

الوثبة.. كثبان بأنامل الطبيعة
15 نوفمبر 2023 01:00

أشرف جبريل (أبوظبي)

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تمثل محمية كثبان الوثبة الأحفورية، إحدى ركائز التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات عامة، وتُعد الأولى من نوعها في الدولة، ومنطقة غرب آسيا، وتندرج ضمن فئة المظاهر الجيولوجية للمحميات الطبيعية حسب معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. 
وتتكون من كثبان رملية متصلبة من ترسبات كربونات الكالسيوم التي تصلبت خلال الحقبة الجليدية قبل ملايين السنين بفعل العوامل الجوية المختلفة، واستمدت التكوينات في منطقة الوثبة شكلها من التفاعل بين قوة الرياح وإمدادات الرواسب، وتتضمن المحمية ممشى للزوار جرى تجهيزه ضمن برنامج السياحة البيئية، ويقدم فرصة فريدة ومميزة تتيح للزوار مشاهدة الطبيعة الخلابة وممارسة العديد من النشاطات الاستثنائية.

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