تشخيص أمراض القلب عبر قياس «الكالسيوم»

(الاتحاد الرقمي)

رصدت دراسة جديدة أجريت في الولايات المتحدة عاملاً مشتركاً يجمع مرضى القلب، هو ارتفاع مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي.. وأكدت الدراسة، التي أجريت تحت إشراف مؤسسة «إنترماونتن هيلث» للرعاية الصحية في مدينة سولت ليك سيتي الأميركية، أنه في حالة ارتفاع مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي أثناء الفحص الدوري، لابد من اعتبار هؤلاء الأشخاص مرضى بالقلب، وإخضاعهم للعلاج قبل إصابتهم بأول نوبة قلبية.

نجح الباحثون في اكتشاف 429 مريضاً بالقلب من خلال قياس مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي، وتبين أن بينهم 60 شخصاً لا يعانون من أي عوامل أخرى تدل على الإصابة بالمرض، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو غيرها.