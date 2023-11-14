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«فيراري» بـ51.7 مليون دولار

«فيراري» بـ51.7 مليون دولار
15 نوفمبر 2023 01:00

نيويورك (أ ف ب) 

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أصبحت سيارة من نوع «فيراري 250 جي تي أو» من طراز عام 1962 ثاني أغلى سيارة تباع في المزادات على الإطلاق في العالم، بعدما حققت 51.7 مليون دولار خلال مزاد أقيم في نيويورك على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.. وشكلت السيارة الحدث الأبرز في مزادات هذا الموسم، إذ شبّهتها «سوذبيز» بـ«التحفة الفنية»، معتبرة أنها الأعلى مكانة بين السيارات الرياضية. وتجاوز سعر المركبة الإيطالية الفارهة التي يمتلكها أحد جامعي السيارات الأميركيين منذ 38 عاماً ما حققته سيارة «فيراري 250 جي تي أو» أخرى بيعت أيضاً في مزاد لدار «سوذبيز» عام 2018 لقاء 48 مليون دولار.

فيراري
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