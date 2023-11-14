«الماء من منظور طبيعي» في نيويورك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

العلاقة الوثيقة بين الإنسان والماء موضوع ندوة علمية تنظمها جامعة نيويورك أبوظبي في الثاني والعشرين من نوفمبر الحالي، وتتناول الندوة ملامح ارتباط البشرية بالمياه، بدءاً من الروابط التاريخية وحتى الآثار المستقبلية.

وتناقش الندوة إشكالية وفرة المياه في البحار والمحيطات، وصعوبة الاستفادة منها عملياً لسد الحاجة اليومية للماء، مع التركيز على سبل معالجة تحديات المياه بشكل متوافق مع أهداف الاستدامة الرئيسة في عصر يتسم بتغير المناخ، وتتضمن محاور الندوة الدور الحيوي للبيئة في حياة البشر، وكيفية حمايتها.