«مسابقة فنية» لترسيخ «التدوير» ضمن مبادلة أبوظبي للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جهود تحقيق الاستدامة وحماية البيئة أطلق برنامج المدارس لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة مسابقة فنية على المستوى الوطني، تهدف إلى التوعية بأهمية إعادة التدوير، وتجمع المسابقة بين شغف الفن وحب التنس، ودعا البرنامج الموهوبين لإبداع أعمال فنية تحت شعار «التعبير عن التنس بإعادة التدوير» وتقديمها حتى 10 يناير المقبل، على أن تكون القطعة من خامات معاد تدويرها.. وتقدم المسابقة جوائز ومكافآت مثيرة، للفائزين الـ25 المحظوظين تتضمن تجربة «يوم في حياة طفل» في بطولة مبادلة، كما تتيح للأطفال المشاركين قضاء يوم برفقة نجمتهم المحترفة المفضلة وحقائب مدرسية مليئة بهدايا تذكارية من البطولة، وعرض أفضل 25 قطعة فنية في قرية مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس.

وقال نايجل جوبتا، مدير فعاليات التنس في آي إم جي، مدير البطولة: المسابقة لا تشجع التعبير الفني فحسب، بل تتوافق أيضاً مع التزامنا بالاستدامة.