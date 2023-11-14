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عمرو يوسف.. «شغل فنادق» في رمضان

عمرو يوسف.. «شغل فنادق» في رمضان
15 نوفمبر 2023 01:00

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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استقر عمرو يوسف على خوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «شغل فنادق»، الذي تدور أحداثه في إطار التشويق، حول ثنائي متخصص في السطو على الخزائن الحديدية، ويسعيان لسرقة خزينة فندق شهير بالقاهرة، تحتوي على سبائك ذهبية نادرة وقيّمة، قصة وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد فهيم، وروبي.
ويخوض يوسف تجربته المسرحية الثانية من خلال عرض «قصة حياة أمي»، وتدور أحداثها حول مجموعة من الأشقاء يعمل كلّ منهم في بلد مختلف، وبعد فشل محاولات الوالدين في لمّ شملهم، تُدبر شقيقتهم حيلة لتجمعهم من جديد، ويشارك في بطولتها مصطفى خاطر، وريم مصطفى. وعلى الصعيد السينمائي يواصل تصوير مشاهده بالجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق»، ويحمل اسم «القاضية»، وتدور أحداثه حول 4 أشقاء تجبرهم ظروف حياتهم الصعبة على الدخول في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، ونسرين أمين. فيما، ينتظر عمرو طرح فيلم «شقو»، المستوحى من رواية أمير اللصوص، خلال الموسم الشتوي، ويجسد فيه شخصية شاب خارج عن القانون، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، حول مجموعة من الأصدقاء المجرمين، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وبطولة محمد ممدوح، ودينا الشربيني.

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