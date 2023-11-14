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دراسة: مواد إلكترونية تغزو ألعاب الأطفال

دراسة: مواد إلكترونية تغزو ألعاب الأطفال
15 نوفمبر 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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وجدت أحدث الدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة، أن ألعاب الأطفال تنتج مواد إلكترونية أكثر بكثير من تلك التي تنتجها السجائر الإلكترونية أو «الفيب».
وقام منتدى نفايات المعدات الإلكترونية والكهربائية، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بدراسة لتحديد كمية النفايات الإلكترونية التي يتخلص منها العالم من دون إدراك إمكانية إعادة تدويرها.
وتوصلت النتائج إلى أن 9 مليارات كيلوجرام مما يسمى المواد الإلكترونية «غير المرئية» يتخلص منها كل عام، بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، إذ يأتي نحو ثلث تلك المواد من ألعاب الأطفال التي تحتوي على إلكترونيات مخفية، أي ما يقدّر بـ 3.2 مليار كيلوجرام.
وتسهم ألعاب الأطفال في النفايات الإلكترونية بمقدار 77 مرة أكثر من السجائر الإلكترونية «الفيب» التي تمثل 42 مليون كيلوجرام في السنة، حيث يتم التخلص من 844 مليون سيجارة إلكترونية كل عام، حسب الأمم المتحدة.
وذكر موقع «New Scientist» البريطاني، أن قلة من الناس يدركون أن العديد من العناصر الشائعة التي يتخلصون منها تحتوي على مواد إلكترونية، لذلك حاول الباحثون جعل الناس يفهمون أن العناصر التي قد لا يشتبهون في أنها إلكترونيات تحتوي على الكثير من المواد الثمينة، مثل النحاس وغيره من العناصر النادرة.

ألعاب الأطفال
الأمم المتحدة
السجائر الإلكترونية
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