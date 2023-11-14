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سعيد بن طحنون: «الحرف والصناعات التقليدية» يعكس مواهب الآباء والأجداد

سعيد بن طحنون خلال زيارته لمهرجان الحرف والصناعات التقليدية (الصور من وام)
15 نوفمبر 2023 01:00

العين (وام)
زار معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، فعاليات مهرجان «الحرف والصناعات التقليدية» في نسخته التاسعة، ، الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتنظمه دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي في سوق القطارة بالعين، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. 
وجهة ثقافية سياحية
قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، إن حماية التراث الإماراتي تمثل جزءاً متأصلاً من استراتيجية القيادة الرشيدة الرامية لتعزيز مكانة مدينة العين وجهة ثقافية سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما يرمز مهرجان الحرف والصناعات التقليدية إلى الاحترام الذي نكنه للممارسات التقليدية والمنتجات المعروضة، والتي تعكس المواهب الفنية للآباء والأجداد وجهودهم الدؤوبة، بينما يؤكد المهرجان عاماً تلو الآخر على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها لدى الزائرين كفعالية تحتفي بالتقاليد العريقة لأجدادنا.

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مهارات الحرفيين
ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على مهارات الحرفيين، ودعم تعلم الأساليب التقليدية وتوارثها، ويتيح للزوار الفرصة لممارسة بعض تلك الحرف، كما يسهم في تعريف زواره على الثقافة الإماراتية عن كَثب، حيث يوفر لهم فرصة للتفكير في جميع تفاصيل الروابط الاجتماعية التاريخية التي نسجها الآباء والأجداد. ويعتبر المهرجان حدثاً سنوياً يفتح للزوار نافذة يطلعون من خلالها على الحرف اليدوية الإماراتية المتوارثة، وذلك من خلال الرسومات التوضيحية والمسابقات وورش العمل التطبيقية.
الوعي بأهمية التراث
يأخذ المهرجان الزوار في رحلة مليئة بالروح التراثية، مما يمنحهم الفرصة لاستكشاف أسرار هذه الصناعات الحرفية، كما يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التراث التقليدي، ودعم ومساندة الأسر المنتجة المتخصصة في ممارسة الحرف والصناعات التقليدية، وتطوير منتجات الحرف والصناعات التقليدية بما يتلاءم مع الأسواق المعاصرة، إضافة إلى التعريف بالحرف والصناعات التقليدية المتوارثة بالدولة وعناصر التراث المختلفة والترويج لها، مما يسهم في الترويج لمنطقة العين كوجهة ثقافية وسياحية مميزة، والمساهمة في تسويق منتجات الحرف والصناعات التقليدية.

سعيد بن طحنون
مهرجان الحرف والصناعات التقليدية
العين
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