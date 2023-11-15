«موشحات أندلسية» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) نظّمت مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» ليلة الموشحات الأندلسية «يا زمان الوصل بالأندلسِ» على مسرح قصر الإمارات، استكمالاً لفعاليات البرنامج الفني للمبادرة.

وسجل الحفل حضور معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، والدكتور عبدالله مغربي، وكيل وزارة لقطاع الدراسات والبحوث في ديوان شؤون الرئاسة، بالإضافة إلى جمعٍ من عشاق الفنون الأندلسية.وشهد الحفل تقديم مجموعة من أشهر الموشحات الأندلسية، بمشاركة فرقة موسيقية مؤلفة من 65 من المنشدين والعازفين، بقيادة المايسترو غادة حرب.

وأعرب معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس تاريخ وحضارة»، عن سعادته بنجاح الحفل الموسيقي الذي شكّل منصة لإبراز عبق الموشحات الأندلسية وتفرّدها كفن يجمع في طياته بين جمالية الشعر وعذوبة اللحن، وتتجلى فيه البصمة الفنية المتميزة للحضارة العربية في الأندلس. وجاء الحفل استكمالاً للبرنامج الفني المصاحب لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، والذي نحتفي من خلاله بالموروث الفني للحضارة الأندلسية وأثرها في نهضة الفن والأدب والثقافة.

وتعد «الأندلس: تاريخ وحضارة» مبادرة رائدة واسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين دولتي الإمارات وإسبانيا، وتعريف الجمهور بتاريخ وحضارة الأندلس. وتتضمن المبادرة برنامجاً حافلاً بالندوات والفعاليات الفنية والثقافية تعكس تراث الأندلس وتاريخها.