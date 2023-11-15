تجارب علمية في المراكز التجارية بالشامخة

أبوظبي (الاتحاد)

على مدى شهر كامل تستضيف المراكز التجارية بمنطقة الشامخة في أبوظبي تجربة «العالِم الصغير»، وتهدف ورش العمل التفاعلية إلى تنمية شغف الاكتشاف وروح الإبداع لدى الأطفال، وصقل مهارات الصغار المحبين للابتكار.. وتعد الفعالية رحلة مثيرة لعقول الأطفال الفضوليين، حيث يتم تحويل مراكز التسوّق إلى مراكز للاستكشاف العلمي، وجرى تصميم التجارب التي تقدم للأطفال خلال الفعالية بعناية لتكون مسلّية وتعليمية في الوقت نفسه، حيث توفر للأطفال أنشطة تفاعلية تجعل عملية التعلم ممتعة ومثيرة.. وتقدم لهم المعلومة العلمية في قالب مشوق يساعدهم على فهمها واستيعابها.