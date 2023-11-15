حصان سائب في الجو يعيد طائرة إلى نيويورك

واشنطن (أ ف ب)

على ارتفاع 9500 متر، نجح حصان في الخروج من قفصه على متن طائرة شحن بلجيكية أقلعت من مطار جون إف كينيدي الدولي، ما دفع الطيار للعودة إلى نيويورك مرة أخرى، وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» مستندةً إلى مشاهد من نظام مراقبة الحركة الجوية أنّ الحصان فرّ بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة، وعلى إثر ذلك طلب قائد طائرة «بوينغ 747» التابعة لطيران «اير أتلانتا آيسلاندك» الإذن بالعودة إلى نيويورك، بعدما فشل الطاقم في إعادة الحصان إلى قفصه.. وطلب الطيار أيضاً حضور طبيب بيطري خلال هبوط الطائرة.. واضطرت الطائرة إلى التخلّص من نحو 20 طناً من الوقود فوق المحيط الأطلسي قبل أن تتمكن من الهبوط.