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المبدعون يتألقون في «نجوم العين»

المبدعون يتألقون في «نجوم العين»
16 نوفمبر 2023 01:04

العين (الاتحاد)

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مواهب فنية حقيقية عبّرت عن نفسها بوضوح، خلال مسابقة نجوم العين الصغار التي جرت فعالياتها في مدينة العين، وبعد منافسات مثيرة حلّق جوليان ميتشل بويكو «14 سنة» بالمركز الأول في فئة أفضل موهبة عامة، وراينبو إسكواريز «12 سنة» بالمركز الأول في فئة أداء موسيقي، وجي سواغ «15 سنة» بالمركز الأول في فئة العرض الراقص. وشارك في الفئات الثلاث 300 طفل تأهّل منهم 144 طفلاً لمرحلة تجارب الأداء، ثم وقع الاختيار على 44 مرشّحاً نهائياً للتنافس على المراكز الأولى، وأكدت المسابقة متانة النسيج متعدد الثقافات الذي يميز الإمارات، إذ ينتمي المشاركون الصغار إلى أكثر من 25 جنسيةً.

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