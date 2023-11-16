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Killers of the Flower Moon.. «زهرة القمر»

مشهد من الفيلم
17 نوفمبر 2023 01:34

الاتحاد (أبوظبي)
يجمع المخرج مارتن سكورسيزي للمرة الأولى بين النجمين العالميين روبرت دينيرو وليوناردو دي كابريو، في فيلم «زهرة القمر»  Killers of the Flower Moon الذي يمزج بين الغموض والألغاز والدراما، في ملحمة لقصة مأساة شعب وقع ضحية الطمع والجشع من الأشرار.
يشارك في بطولة الفيلم كل من ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، برندان فريزر، ليلي جلادستون، جيسي بليمونسو وتانتو كاردينال، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ ديفيد جران، وإخراج مارتن سكورسيزي.

الفيلم الذي تتجاوز مدته الـ 3 ساعات، مقتبس من رواية الكاتب ديفيد جران، والتي تحمل الاسم نفسه Killers of the Flower Moon. تدور قصته حول أعضاء قبيلة «الأوساج»  في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية الذين أصبحوا أثرياء، وفي ظروف غامضة يُقتل بعض أعضاء القبيلة في بداية القرن العشرين، وينطلق الرائد الفيدرلي «جيه. إدجار هوفر» لاستقصاء الأمر ومباشرة التحقيقات في القضية.

خطة
راعي الماشية «ويليام هيل»، الذي يلعب دوره روبرت دي نيرو يخطط لزواج ابن أخيه «إرنست باركهارت»، الذي يلعب دوره ليوناردو دي كابريو، من إحدى سيدات القبيلة الثرية وهي «مولي كايل» التي جسدت دورها ببراعه ليلي جلادستون. وبالرغم من أنه وقع في حبها، إلا أن المال هو ما يحركه في الأساس، إذ ينفذ أوامر «ويليام» لقتل أخواتها، إلى جانب محاولاته لتوظيف محترفين لقتل رؤساء قبيلة «أوسيدج».

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وتيرة سريعة
وبالرغم من أن مدة الفيلم تمتد إلى 3 ساعات و26 دقيقة، إلا أن المخرج سكورسيزي، الذي يتميز بتقديم أفلام ذات مضمون عميق مثل فيلم The Irishman، نجح في سرد الأحداث بوتيرة سريعة ومدروسة، لا تصيب المشاهد بالملل.

شخصية مركبة
يُعتبر Killers of the Flower Moon، التعاون السينمائي السادس بين دي كابريو والمخرج سكورسيزي في أفلام منها:
The Departed ،The Wolf of Wall Street ،Shutter Island. وقد تميز دي كابريو في الفيلم بتجسيد شخصية مركبة، حيث استطاع أن يمزج بين الرومانسية والشر، بينما أتقن دي نيرو دور صاحب الماشية «ويليام هيل» الذي يبدو بالظاهر أنه محب للخير، لكنه في الحقيقة شخص مخادع. كما لعبت ليلي جلادستون دوراً مهماً وأداءً محترفاً في شخصية سيدة قبيلة الأوساج الثرية «مولي»، التي تقع في غرام «إرنست»، والتي سرعان ما تبدأ في رؤية معظم أفراد عائلتها وهم يُقتلون.

مارتن سكورسيزي
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