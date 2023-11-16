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«عالم فيراري أبوظبي» منطقة ترفيهية جديدة لعشاق «الفورمولا»

«عالم فيراري أبوظبي» منطقة ترفيهية جديدة لعشاق «الفورمولا»
17 نوفمبر 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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مع اقتراب موعد موسم سباق جائزة أبوظبي الكبرى لهذا العام، تستضيف عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، منطقة فعاليات خاصة لمحبي سباقات السيارات الفورمولا 1، ليستمتعوا بتجربة ترفيهية مستوحاة من عالم السباقات، وذلك خلال الفترة بين 20 و26 نوفمبر الحالي.. وتستقبل هذه المنطقة ضيوفها بأجواء ترفيهية مميزة، وتتيح لهم متابعة مشاهد ومحطات بارزة من السباق، إلى جانب متابعة البث المباشر لفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1. كما يحظى ضيوف المنطقة بفرصة لقاء سائق فريق فيراري سكودريا «كارلوس ساينز»، خلال زيارته عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي في 22 نوفمبر الحالي.

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جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1
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