خطوة بسيطة لها تأثير أدوية خفض ضغط الدم

خلصت دراسة أميركية جديدة إلى أن تقليل تناول الملح بمقدار ملعقة صغيرة يوميًا يوفر نفس فوائد خفض ضغط الدم التي توفرها أدوية ارتفاع ضغط الدم الشائعة.

وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة JAMA Network، "قلل المشاركون في منتصف العمر وكبار السن تناولهم للملح بحوالي ملعقة صغيرة يوميًا مقارنة بنظامهم الغذائي المعتاد. كانت النتيجة تسجيل انخفاض في ضغط الدم الانقباضي بنحو 6 ملليمترات من الزئبق (مم زئبق)، وهو ما يشبه التأثير الناتج عن دواء الخط الأول الشائع الاستخدام لارتفاع ضغط الدم"، وفقا لبيان صادر عن الدكتور ديباك جوبتا الأستاذ المشارك في المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية والمحقق الرئيسي المشارك في الدراسة.

شارك في الدراسة 213 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، قِيس ضغط دمهم أثناء اتباعهم نظامًا غذائيًا منتظمًا بالإضافة إلى نظام غذائي عالي ومنخفض الصوديوم. كان حوالي ربعهم يتمتعون بضغط دم طبيعي، بينما كان 25% منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج. وكان ضغط الدم تحت السيطرة لنحو 20%، ولم يكن ضغط الدم تحت السيطرة لدى 31%.

خلال أسبوع من تناول كميات كبيرة من الملح، تناول المشاركون نظامهم الغذائي الطبيعي بالإضافة إلى كيسين من المرق، مما أضاف حوالي 2200 ملليجرام من الصوديوم. وخلال الأسبوع قليل الملح، تناولوا الأطعمة والوجبات الخفيفة المعدة لهم، مع تعليمات بعدم تناول أي شيء إضافي. كان الهدف من الأسبوع قليل الملح هو إعطاء كل شخص 500 ملليجرام فقط من الملح يوميًا.

أدى النظام الغذائي منخفض الصوديوم إلى انخفاض متوسط ​​8 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم الأول في قراءة ضغط الدم، مقارنة بنظام غذائي عالي الصوديوم. كما أدى النظام الغذائي قليل الملح إلى انخفاض بمقدار 6 ملم زئبقي مقارنة بالنظام الغذائي العادي.

وقالت الدكتورة نورينا ألين، أستاذة الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة "نورث وسترن فاينبرج"، في البيان الصحفي "وجدنا أن 70-75% من جميع الأشخاص، بغض النظر عما إذا كانوا يتناولون أدوية ضغط الدم بالفعل أم لا، من المرجح أن يشهدوا انخفاضًا في ضغط الدم لديهم إذا خفضوا الصوديوم في نظامهم الغذائي".

وارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي للمرض والوفيات في العالم. توصي جمعية القلب الأميركية بأن يكون إجمالي تناول الصوديوم اليومي للشخص أقل من 1500 ملغ.