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وزيرة التعليم الألمانية تدعو للقراءة للأطفال يومياً

وزيرة التعليم الألمانية تدعو للقراءة للأطفال يومياً
17 نوفمبر 2023 12:36

 دعت وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينجر إلى القراءة للأطفال أكثر، وذلك في ضوء ضعف مهارات القراءة لدى العديد من طلاب المدارس الابتدائية.

وتأتي دعوة الوزيرة بمناسبة يوم القراءة الوطني الموافق اليوم الجمعة. وأظهرت الاختبارات أن واحدا من بين كل أربعة أطفال في ألمانيا يعاني من مشكلات في القراءة في نهاية المرحلة الابتدائية.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العواقب فادحة، وأوضحت: "لأنه ليس هناك مهارة أساسية أخرى لها مثل هذا التأثير الحاسم على المسار التعليمي اللاحق بأكمله، وبالتالي على مسار الحياة أيضا".

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وأظهر استطلاع حديث للرأي أنه في أكثر من ثلث العائلات نادرا ما يقرأ الآباء لأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثماني سنوات أو لا يقرأون لهم مطلقا. وقالت الوزيرة: "هذا له تأثير مباشر على تطورهم اللغوي"، موضحة أن من يقرأ للأطفال يساعدهم على تعلم القراءة جيدا بأنفسهم، وقالت: "لذلك يجب أن نقرأ لجميع الأطفال: في يوم القراءة الوطني أو في أي يوم آخر".

ويوم القراءة الوطني هو مبادرة تشارك فيها صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية ومؤسسة "ليزن" (اقرأ)، ومؤسسة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". ومنذ عام 2004 تحرص المبادرة في شهر نوفمبر من كل عام على التأكيد على أهمية القراءة للأطفال.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
القراءة
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