الذكاء الاصطناعي يسعى لطمأنة البشر القلقين من انتشاره

بعد عام على إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأشهر في العالم "تشات جي بي تي"، أكد سام ألتمان رئيس شركة "أوبن إيه آي" القائمة على هذا البرنامج تأييده لوضع ضوابط تنظيمية لهذه الثورة في مجال التكنولوجيا، "شرط عدم إبطاء التقدم المذهل" في المجال.

كان ألتمان قد شارك للتو في مؤتمر مع كبار المسؤولين التنفيذيين من غوغل وميتا (فيسبوك وإنستغرام) على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية، التي تعقد في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع.

على الرغم من نجاحها، فإن "تشات جي بي تي" والواجهات الأخرى القادرة على إنتاج النصوص والصور والأصوات بناءً على طلب بسيط تثير أيضاً مخاوف جدية بشأن مخاطر كثيرة أخرى مثل التضليل الإعلامي أو فقدان الوظائف.

وتابع سام ألتمان حديثه عن الفنانين الغاضبين من تطبيقات "اوبن ايه اي" قائلاً "نأمل حقاً أن يتم اعتماد هذه الأدوات من المبدعين وأن تكون مساعدة لهم".

وأضاف "بالطبع، سيتعين علينا إيجاد نموذج اقتصادي ناجح"، "وسنحتاج إلى السماح للناس بأن يقرروا ما إذا كانوا يريدون المشاركة فيه أم لا".

وقدّم فنانون ومبرمجون وكتّاب شكوى هذا العام ضد "أوبن إيه آي" ومنافسين للشركة الناشئة في كاليفورنيا، متهمين إياها باستخدام أعمالهم لإنشاء واجهاتها في تجاهل لحقوق الطبع والنشر الخاصة بهم، من دون موافقة أو أجر.

في هوليوود، ركز الإضراب التاريخي لكتّاب السيناريو والممثلين، والذي انتهى أخيراً، بشكل خاص على مخاوفهم من استخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلالهم في الأعمال السينمائية.

وتتم مناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي في البرلمان الأوروبي والكونجرس الأميركي، ولكن بهدف عدم استخدامه للتمييز أو التلاعب أو الاحتيال.

وقال سام ألتمان، إن شركة "أوبن ايه اي" وغيرها من عمالقة الذكاء الاصطناعي الأميركيين تطالب بقواعد جديدة، شرط "ألا تبطئ بعض التقدم المذهل الذي يحدث".

وتشعر الحكومة الأميركية بالقلق بشكل خاص بشأن الدور الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الحملة الانتخابية لعام 2024.

وتسهّل التكنولوجيا إنشاء مونتاجات واقعية للغاية (عبر تقنية "التزييف العميق") ومحتويات كاذبة، ما يعزز تالياً حملات التضليل.

واعترف سام ألتمان، خلال المؤتمر، أن "هناك الكثير من الأشياء المجهولة، ونحن لا نعرف حتى الآن ما الذي يستطيع الذكاء الاصطناعي التوليدي فعله في ما يتعلق بالفيديو على وجه الخصوص".

وأضاف "لكن ذلك سيحدث بشكل سريع" في عام الانتخابات و"سيتعين علينا مراقبته من كثب للرد فور حدوثه".