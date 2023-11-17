النبع البرّاق.. لوحة بألوان الطبيعة

شعبان بلال (القاهرة)

الحفاظ على المواقع الطبيعية الخلابة من أهم أهداف مؤتمرات الأطراف والقمم المناخية وذلك لأهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي، ومن هذه المواقع نبع البرّاق الذي يبدو من الأعلى وكأنه مشهد من كوكب آخر، يخطف الأبصار من مسافة بعيدة بألوان مدهشة، لكن المفاجأة أنها بكتيريا ملونة في ينبوع حراري تزيد حرارته على 87 درجة مئوية، في واحدة من أقدم المحميات الطبيعية بالولايات المتحدة الأميركية Yellowstone National Park والأشهر بين أكثر من 10 آلاف ينبوع مياه حارة بالمحمية وأكثرها حرارة.

أهم ما يميز النبع البراق تدرج ألوان أطراف المياه في لوحة طبيعية تشبه قوس قزح ولكنه ليس في السماء وإنما على الأرض، وفي نفس الوقت تصفو المياه بلون أزرق بديع في المنتصف بسبب الحرارة الكامنة في باطن المياه حيث تجعلها شديدة الزرقة ومعقمة ونظيفة طول العام.

تتحكم الحرارة في الألوان المحيطة بالمياه الزرقاء فعندما تهدأ الحرارة تتغير تدرجات الألوان وتتنقل بين الأزرق والأخضر الفاتح حتى تصل إلى بقعة برتقالية كبيرة تحيط بالينبوع البرّاق، في دائرة قطرها 90 متراً وبعمق 50 متراً، وبسبب تلك الحرارة لا يُسمح للزوار بالسباحة في الينبوع لأنها قد تكلف الشخص حياته أو تسبب له حروقاً يصعب علاجها.



سر الألوان

وصل المستكشفون الأوروبيون إلى الينبوع في القرن التاسع عشر وتوالت الأبحاث لمعرفة السبب الحقيقي لألوان النبع الحراري، وأرجع العلماء السبب إلى تعايش مجموعة من أنواع البكتيريا المحبة للحرارة على سطح المياه والأطراف.

وتختلف ألوان البكتيريا مع اختلاف درجات الحرارة من العمق وحتى الأطراف وتتنوع حسب الصبغة الموجودة في المياه ودرجة تركيزها ومنها الكلوروفيل والكاروتينويد ما يجعل سطح المياه يتدرج بين الألوان الخضراء والحمراء مع الأزرق الغامق في الوسط.

ويصنف الينبوع البرّاق بالأكثر حرارة في الولايات المتحدة، ويحتل المركز الثالث في قائمة أكبر ينابيع العالم، ورغم وجود نحو 10000 ينبوع في المحمية الوطنية إلا أنه الأكثر تميزاً بينها، بالإضافة إلى 200 ينبوع آخر تثور مرة كل عام وتكون تلك الفترة هي ذروة استقبال الزوار لمشاهدة الظواهر الطبيعية النادرة.



تغير الألوان

عجيبة أخرى، تحدث بالنبع الملون وهي تغير الألوان باختلاف الفصول الأربعة وخاصة في الصيف عندما تشتد درجة الحرارة ومعها تزهو الألوان بشكل أكثر وضوحاً، ورغم ذلك تبقى المياه في المنتصف زرقاء بسبب سرعة تدفقها إلى مركز النبع.