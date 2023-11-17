وفاة الروائية البريطانية بيات عن 87 عاماً

توفيت الكاتبة البريطانية أنتونيا سوزان بيات، الحائزة على جائزة "بوكر" لعام 1990 عن روايتها الأكثر مبيعاً "بوسيشن"، عن 87 عاماً، على ما أعلنت الدار الناشرة لأعمالها اليوم الجمعة.

وقالت دار "بنغوين راندوم هاوس" Penguin Random House إن بيات، وهي أيضاً شاعرة وكاتبة قصة قصيرة وناقدة، توفيت "بسلام في منزلها محاطة بعائلتها المقربة".

وأشادت دار النشر بالكاتبة الراحلة، واصفة إياها بأنها "من أهم الكتّاب والنقاد في عصرنا".

الروائية، التي كانت أيضاً ضمن القائمة المختصرة للمتنافسين على جائزة "بوكر" عام 2009 عن كتابها "ذي تشيلدرنز بوك"، حصلت على لقب "سيدة" (Dame)، وهو أحد التشريفات في نظام الأوسمة البريطاني، عام 1999.

من الجوائز الأخرى خلال مسيرتها المهنية، التي أنتجت فيها 24 رواية وعملاً نقدياً، فازت بيات بجائزة "جيمس تيت بلاك" التذكارية للأعمال الخيالية.

وقالت كلارا فارمر، المسؤولة عن نشر أعمالها في "تشاتو أند ويندوس" Chatto & Windus التابعة لدار "بنغوين راندوم هاوس"، إن كتبها كانت "أروع صناديق الجواهر للقصص والأفكار".

وأضافت "ميلها الفطري إلى الكتابة" و"قدرتها على إنشاء خيوط معقدة من السرد كان أمراً رائعاً".

وتابعت فارمر قائلة "نحن حزينون على رحيلها، لكن يسعدنا أن نعرف أن أعمالها المؤثرة ستستمر في الإبهار والتألق" في "أذهان القراء لأجيال مقبلة".

وقد تلقت بيات تعليمها في جامعة كامبريدج، ومارست مهنة التدريس في المدرسة المركزية للفنون والتصميم، وكانت محاضرة في اللغة الإنجليزية في "يونيفرسيتي كولدج" في لندن، بين عامي 1972 و1984، قبل أن تعود للتفرغ إلى الكتابة.

وقد تُرجمت كتبها إلى عشرات اللغات.

وهي حصلت على جائزة "إيراسموس" في عام 2016، عن "مساهمتها الملهمة في الكتابة عن الحياة"، وجائزة "باك كيونغني" في عام 2017.

في عام 2018، حصلت على جائزة "هانز كريستيان أندرسن" للأدب.