تجربة موسيقية في حديقة الحيوانات بالعين

العين (الاتحاد)

ضمن استضافتها لفعالية «الموسيقى في الممشى»، تقدم حديقة الحيوانات بالعين لزوارها من محبي الفن والموسيقى تجربة غنائية وموسيقية رائعة بمشاركة عازفين ناشئين من مختلف دول العالم، تقام الفعالية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال عطل نهاية الأسبوع في الحديقة حتى أبريل 2024 في موقعين رئيسين هما المدخل الرئيس للحديقة ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء. وتأتي استضافة الحديقة في إطار الحرص على توفير تجربة متكاملة تضمن للزوار أفضل الخيارات الترفيهية عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجاتهم وتلاقي تطلعاتهم كإحدى الوجهات السياحية المفضلة والمعنية بصون الطبيعة في الدولة.