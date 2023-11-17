السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تجربة موسيقية في حديقة الحيوانات بالعين

تجربة موسيقية في حديقة الحيوانات بالعين
18 نوفمبر 2023 01:05

العين (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»

ضمن استضافتها لفعالية «الموسيقى في الممشى»، تقدم حديقة الحيوانات بالعين لزوارها من محبي الفن والموسيقى تجربة غنائية وموسيقية رائعة بمشاركة عازفين ناشئين من مختلف دول العالم، تقام الفعالية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال عطل نهاية الأسبوع في الحديقة حتى أبريل 2024 في موقعين رئيسين هما المدخل الرئيس للحديقة ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء. وتأتي استضافة الحديقة في إطار الحرص على توفير تجربة متكاملة تضمن للزوار أفضل الخيارات الترفيهية عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجاتهم وتلاقي تطلعاتهم كإحدى الوجهات السياحية المفضلة والمعنية بصون الطبيعة في الدولة.

حديقة الحيوانات
حديقة الحيوانات في العين
حديقة حيوانات العين
العين
الإمارات
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©