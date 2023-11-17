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«كارلوس ساينز» في «عالم فيراري» الأربعاء

كارلوس ساينز
18 نوفمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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فرصة استثنائية تجمع عشاق ومحبي فريق فيراري سكودريا الشهير مع سائق الفريق «كارلوس ساينز» خلال زيارته المرتقبة إلى عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي في 22 نوفمبر الحالي.. وسوف يتمكن الضيوف من التفاعل مباشرة مع ساينز، والتقاط الصور التذكارية معه.
ويقوم «كارلوس ساينز» خلال وجوده في المنطقة المخصصة للمشجعين، بزيارة المعرض الخاص للإكسسوارات والملابس التي ارتداها نخبة من سائقي فريق سكودريا فيراري مثل السائق أنطونيو جيوفينازي الذي فاز في سباق 24 ساعة لومان في يونيو 2023، والسائق ماتياس رايكّونين خلال سباقاته عام 2018، والسائق سيباستيان فيتيل خلال مشاركته سباق الجائزة الكبرى الإيطالي للذكرى 90 لعلامة فيراري في عام 2019.

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عالم فيراري أبوظبي
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