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كلب رئيسة مولدافيا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدافا يعض رئيس النمسا
18 نوفمبر 2023 21:28

بعد الضجة التي أثارها "كوماندر"، وهو كلب من نوع الراعي الألماني استُبعد من البيت الأبيض بسبب حوادث عض متكررة، أصبح الكلب "كودروت" الذي تبنته رئيسة مولدافيا في دائرة الضوء بعدما عضّ الرئيس النمسوي خلال زيارة هذا الأسبوع.
هاجم "كودروت" الذي تبنته مايا ساندو رئيسة مولدافيا قبل بضعة أشهر، الرئيس النمسوي ألكسندر فان دير بيلين عندما حاول مداعبته الخميس.
وتعرض فان دير بيلين (79 عاماً) لإصابة طفيفة قال إنها ليست «سيئة» بالمقدار الذي صُورت به في لقطات فيديو.
وأضاف الرئيس النمساوي، على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، إنه «يتفهم» تصرف الكلب لأنه « كان متوتراً بسبب كل الأشخاص المحيطين به».
وأوضح فان دير بيلين، الذي يشاهد في شوارع فيينا وهو ينزه كلبه «كل من يعرفني يعلم أنني عاشق كبير للكلاب».
ولم يحصل «كودروت» على أي عقوبة، بل نال لعبة بهيئة كلب من فان دير بيلين كهدية وداعية.
لكن مصير «كوماندر» كان مختلفاً إذ أُقصي من البيت الأبيض في واشنطن الشهر الماضي بعدما كشف جهاز حماية الرؤساء الأميركيين أن 11 من عملائه تعرضوا للعض.
يزور الرئيس النمساوي العاصمة المولدافية كيشيناو لدعم مساعي مولدافيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الشهر، أوصت المفوضية الأوروبية بفتح محادثات العضوية الرسمية.

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