«مسيرة الحضارات».. فنون العالم على أرض الإمارات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يجمع «مهرجان الشيخ زايد 2023»، الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويستمر حتى 9 مارس 2024 على مدار 114 يوماً متواصلة، الفنون الشعبية الخليجية والعربية والعالمية في منصة واحدة، من خلال التظاهرة الفنية التراثية والثقافية «مسيرة حضارات العالم»، التي تعتبر كرنفالاً فنياً متنوعاً يجمع بين الفلكلور والأهازيج التراثية والموروثات الأصيلة التي تتمثل في الأداء الشعبي الرصين لمختلف فنون العالم. وتقدم الفرق الموسيقية والاستعراضية المشاركة في الحدث، استعراضات وفنوناً عالمية مبهرة، تؤكد على أهمية المهرجان كملتقى للحضارات والثقافات على أرض الإمارات.



رسائل تسامح

يقدم «مهرجان الشيخ زايد 2023» العديد من الأنشطة الفنية والثقافية التفاعلية التي تسهم في نشر رسائل التسامح والتعايش بين شعوب العالم على أرض الإمارات، ومنها «مسيرة الحضارات» التي تعزز تحقيق التواصل بين الشعوب عبر التراث والفنون، ما يجعل المهرجان من أكبر الفعاليات الثقافية في المنطقة والعالم، والذي يترقب الجمهور إقامته سنوياً للاستمتاع بهذا اللون الفريد من الزخم التراثي والثقافي.



إقبال واسع

تشهد «مسيرة الحضارات» إقبالاً واسعاً من الضيوف والزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، وتتميز الفرق المشاركة بارتداء ملابس فلكلورية مميزة، وتعزف بطرق فنية مختلفة تعبر عن حضارات الشعوب. وتتميز الفرق بطابعها الشعبي الأصيل وتعبر عن الثقافات المختلفة، حيث يتفاعل معها الجمهور بالموروثات الفنية والفلكلورية للشعوب، وينتشر أعضاء الفرق بين الأجنحة والميادين تعبيراً عن أهمية الفن الشعبي في إظهار ثقافة الشعوب والتعبير عن مظهرها الحضاري. ويتضمن المهرجان عروضاً استثنائية تجمع بين المجسمات الترفيهية التفاعلية والاحتفالات الشعبية والفرق الجوالة، مع إيقاعات موسيقية مذهلة على آلات القرع والأداء المميز.



مسيرة متناغمة

في مشهديات متناغمة يؤدي الفنانون والعازفون والاستعراضيون لوحاتهم ضمن «مسيرة الحضارات»، من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، ويصطحبون الزوار في رحلة إلى موروث شعوب العالم، ويقدمون معاً استعراضات موسيقية تعبِّر عن هوية المهرجان.



فلكلور وأهازيج

تقدم المسيرة لعشاق الفنون التقليدية، فقرات غنية بالفلكلور والأهازيج والعروض الموسيقية، وتشارك فيها نخبة من العارضين والعازفين، حيث تجمع الزوار حول المحبة والتسامح والسلام، من خلال تشكيل لوحة فنية فريدة تتمحور حول الزي التقليدي متعدد الألوان والأشكال، والعزف على آلات موسيقية تشتهر بها كل دولة، وسط أجواء مفعمة بالترفيه والموسيقى والعروض الفلكلورية.



موسيقى شرطة أبوظبي

تشارك فرق «موسيقى شرطة أبوظبي» في «مسيرة الحضارات» لتقديم أهازيج وأغانٍ وطنية، ومعزوفات تراثية تعكس الموروث الشعبي والثقافي الأصيل لدولة الإمارات.