الكشف عن فوائد جديدة لحمية البحر الأبيض المتوسط

كشفت دراسة جديدة فوائد لم تكن معروفة لاتباع النظام الغذائي المعروف باسم "حمية البحر الأبيض المتوسط" (Mediterranean diet).

وفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة Molecular Nutrition and Food Research، فإن كبار السن الذين يتبعون هذه الحمية ​​يكونون أقل عرضة لخطر التدهور المعرفي وضعف الإدراك مثل الخرف وألزهايمر. تقدم الدراسة أدلة جديدة لفهم أفضل للآليات البيولوجية المتعلقة بتأثير النظام الغذائي على الصحة المعرفية لدى كبار السن.

أشرفت على الدراسة ميريا أوروبي ساردا، المحاضرة المساعدة وعضوة مجموعة أبحاث المؤشرات الحيوية والتمثيل الغذائي في كلية الصيدلة وعلوم الأغذية، ومعهد التغذية والسلامة الغذائية، ومعهد الغذاء والتغذية في جامعة برشلونة.

أجريت هذه الدراسة الأوروبية على مدى 12 عامًا وشارك فيها 840 شخصًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا (65٪ منهم نساء) في مناطق بوردو وديجون في فرنسا.

النظام الغذائي الصحي والأداء المعرفي

تقول الباحثة كريستينا أندريس لاكويفا الأستاذة في جامعة برشلونة "في إطار الدراسة، تم تصميم مؤشر استقلابي غذائي، استنادًا إلى المؤشرات الحيوية التي تم الحصول عليها من المشاركين، على المجموعات الغذائية التي تشكل جزءًا من نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي. وبمجرد معرفة هذا المؤشر، يتم تقييم ارتباطه بالضعف الإدراكي".

في الدراسة، تم اختيار المستويات الأساسية للأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة، ومستقلبات البوليفينول المشتقة من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء وغيرها من المواد الكيميائية النباتية، والتي تعكس التوافر البيولوجي الفردي كمؤشرات حيوية. لم يتم التعرف على بعض هذه المؤشرات كعلامات للتعرض للمجموعات الغذائية الرئيسية في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​فحسب، بل تم اعتبارها أيضًا مسؤولة عن الفوائد الصحية للنمط الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

كشفت الدراسة عن وجود علاقة وقائية بين درجة النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، ​​بناءً على المؤشرات الحيوية في الدم، والتدهور المعرفي لدى كبار السن.

المؤشرات الحيوية لدراسة فوائد النظام الغذائي

وفقًا للبروفيسورة مرسيه بالاس، الأستاذة في معهد جامعة برشلونة لعلوم الأعصاب "يعد استخدام مؤشرات الأنماط الغذائية المستندة إلى المؤشرات الحيوية لتناول الطعام خطوة إلى الأمام نحو استخدام منهجيات تقييم غذائي أكثر دقة وموضوعية تأخذ في الاعتبار عوامل مهمة مثل التوافر البيولوجي".

تقول ألبا تور روكا، المؤلفة الأولى للدراسة "وجدنا أن الالتزام بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، ​​الذي تم تقييمه بوساطة مجموعة من المؤشرات الحيوية الغذائية، يرتبط عكسيا بالتدهور المعرفي على المدى الطويل لدى كبار السن. هذه النتائج تدعم استخدام هذه المؤشرات في تقييمات المتابعة طويلة المدى لمراقبة الفوائد الصحية المرتبطة بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​أو الأنماط الغذائية الأخرى، وبالتالي توجيه الاستشارة الشخصية لدى كبار السن".