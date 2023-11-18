اكتشاف كوكب يمطر رمالاً

أبوظبي (وكالات)

رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لـ«ناسا»، كوكباً تتساقط منه رمال على شكل أمطار.. يتميز الكوكب «Wasp-107b» الذي يقع على بعد 200 سنة ضوئية في كوكبة العذراء، بسحبه المكونة من الرمال، ويمتلك أحد أكثر الأغلفة الجوية التي جرى اكتشافها غرابة على الإطلاق.. وكشف رصد التلسكوب للكوكب عن عالم غريب خارج نظامنا الشمسي، فالكوكب يتميز بسحب رمل السيليكات والأمطار ودرجات حرارة حارقة ورياح عاتية ورائحة ثاني أكسيد الكبريت محترقة.. ويشبه «Wasp-107b» كتلة نبتون ولكنه يقارب حجم كوكب المشتري، كما أن طبيعته الواسعة تسمح لتلسكوب «جيمس ويب» بالتعمق في غلافه الجوي.