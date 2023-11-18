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«فن أبوظبي» الأربعاء في منارة السعديات

«فن أبوظبي» الأربعاء في منارة السعديات
19 نوفمبر 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد) 

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تتويجاً لبرنامجه الفني والثقافي على مدار العام، تنطلق الأربعاء فعاليات النسخة  الـ15 من «فن أبوظبي» في منارة السعديات، بمشاركة قياسية من 92 صالة عرض من 31 دولة.. ويتمتع معرض فن أبوظبي بمكانة مرموقة كمنصة ثقافية مهمة لمنطقة غرب آسيا، وتسلط نسخة المعرض لهذا العام الضوء على مناطق جغرافية جديدة ومتنوعة منها جورجيا وهونغ كونغ وأميركا اللاتينية، وجنوب وغرب آسيا وشمال أفريقيا، ويضم صالات تشارك للمرة الأولى من جورجيا والمكسيك والبرازيل وسنغافورة وشيلي، إلى جانب إبراز عدد من المعارض والأعمال الفنية ذات القيمة المتميزة، ليكون المعرض مساحة لاكتشاف تاريخ الفنون العالمية في منارة السعديات.

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