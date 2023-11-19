الإثنين 20 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

اكتشاف برنامج تجسس على أجهزة كمبيوتر لوحي تباع للأطفال

اكتشاف برنامج تجسس على أجهزة كمبيوتر لوحي تباع للأطفال
19 نوفمبر 2023 16:06

قررت سلسلة متاجر تجزئة أميركية وقف بيع أحد أنواع الكمبيوتر اللوحي المخصصة للأطفال عبر متجرها الإلكتروني بعد اكتشاف وجود برنامج تجسس موجود في الجهاز مما يعرض بيانات الأطفال المستخدمين للخطر.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن ابنة خبيرة أمن المعلومات أليكسيس هانكوك حصلت على كمبيوتر لوحي كهدية في عيد ميلادها في مايو الماضي، ولأنها باحثة في مجال أمن المعلومات فقد شعرت بالقلق على الفور لأنها لم تسمع من قبل عن كمبيوتر لوحي بهذا النوع.

أخبار ذات صلة
تحقيق حلم القراءة والتعلم للأطفال المكفوفين واللاجئين
%75 من أطفال لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي

ولأن هانكوك تعمل في مؤسسة للتكنولوجيا، كان من الطبيعي أن تفحص الكمبيوتر اللوحي قبل السماح لابنتها باستخدامه. وبالفعل اكتشف العديد من المشكلات التي تتعلق بالأمن وحماية الخصوصية، وكان يمكن أن تعرض بيانات ابنتها والأطفال الآخرين للخطر.

 

المصدر: وكالات
أجهزة الكمبيوتر
التجسس
الأطفال
آخر الأخبار
الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»
الرياضة
الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»
اليوم 11:34
«جمارك دبي» يحصد البرونز في «ألعاب الشاطئية»
الرياضة
«جمارك دبي» يحصد البرونز في «ألعاب الشاطئية»
اليوم 11:30
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
اليوم 11:30
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
الرياضة
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
اليوم 11:28
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
الرياضة
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©