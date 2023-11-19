اكتشاف برنامج تجسس على أجهزة كمبيوتر لوحي تباع للأطفال

قررت سلسلة متاجر تجزئة أميركية وقف بيع أحد أنواع الكمبيوتر اللوحي المخصصة للأطفال عبر متجرها الإلكتروني بعد اكتشاف وجود برنامج تجسس موجود في الجهاز مما يعرض بيانات الأطفال المستخدمين للخطر.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن ابنة خبيرة أمن المعلومات أليكسيس هانكوك حصلت على كمبيوتر لوحي كهدية في عيد ميلادها في مايو الماضي، ولأنها باحثة في مجال أمن المعلومات فقد شعرت بالقلق على الفور لأنها لم تسمع من قبل عن كمبيوتر لوحي بهذا النوع.

ولأن هانكوك تعمل في مؤسسة للتكنولوجيا، كان من الطبيعي أن تفحص الكمبيوتر اللوحي قبل السماح لابنتها باستخدامه. وبالفعل اكتشف العديد من المشكلات التي تتعلق بالأمن وحماية الخصوصية، وكان يمكن أن تعرض بيانات ابنتها والأطفال الآخرين للخطر.