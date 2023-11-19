قبعة لنابليون بونابارت تحقق رقماً قياسياً في مزاد

بيعت، اليوم الأحد، قبعة سوداء شهيرة لنابوليون بونابرت تبرز عليها شارة دائرية بألوان العلم الفرنسي، بمبلغ قياسي في مزاد علني.

وحصدت القبعة 1,932 مليون يورو (2,11 مليون دولار أميركي) بما يشمل الرسوم، متجاوزة بفارق كبير تقديرات دار «أوزينا» التي نظّمت المزاد.

وحطّمت قبعة الإمبراطور الفرنسي رقماً قياسياً سابقاً يعود إلى قبعة أخرى لنابوليون بيعت عام 2014 لقاء 1,884 مليون يورو في مزاد نظمته «أوزينا» في فونتينبلو (قرب باريس). واشترى رجل أعمال من كوريا الجنوبية تلك القطعة التي كانت في حالة جيدة جداً وأُحضرت من المجموعة الخاصة بعائلة موناكو الأميرية.وقالت «أوزينا» إن المزاد، الذي نُظّم الأحد، استقطب «هواة جمع من مختلف أنحاء العالم».

كانت القبعة عُرضت مسبقاً للعامة، فيما تراوح سعرها التقديري بين 600 و800 ألف يورو.

وطُرحت بداية ب500 ألف يورو لكنّها بيعت بسعر تجاوز هذا المبلغ أربع مرات تقريباً.

كان نابليون (1769-1821) يعتمر هذه القبعة «في منتصف فترة الإمبراطورية تقريباً»، بحسب الكاتب البلجيكي إيف مورمان الذي تحدّث في أحد كتبه عام 2007 عن قبعات بونابارت، على ما ذكرت دار «أوزنا» في بيان.

وعلى مدى نحو 15 سنة، اعتمر نابليون حوالى 120 قبعة، طُرح بعضها في عدد من المزادات.

وفي العام 2018، بيعت قبعة أخرى قالت دار «بيك إي أسوسييه» إن نابليون كان يعتمرها خلال معركة «ووترلو» الشهيرة، لقاء 350 ألف يورو (367,87 ألف دولار أميركي) ضمنها التكاليف، في مزاد أُقيم في مدينة ليون (وسط فرنسا الشرقي).

أما القبعة التي بيعت اليوم الأحد، فتابعة لمجموعة جان لوي نوازييه الذي توفي عام 2022.

وتولّى تصنيع هذه القبعة بيار-كانتان-جوزيف بايون الذي بدأ يعمل في الإمبراطورية عام 1806. ويشير الخبراء إلى أنّ نابوليون أضاف إلى قبعته الشارة الدائرية خلال وجوده في البحر الأبيض المتوسط، عائداً من جزيرة إلبا في الأول من مارس عام 1815.