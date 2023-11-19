إسراف كلوي كارداشيان يعرضها للانتقادات

أبوظبي (الاتحاد)

تشتهر عائلة كارداشيان باحتفالاتها الباهظة، حتى في أقل المناسبات أهمية، فقد تم انتقاد عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأميركية كلوي كارداشيان عندما نشرت صوراً من احتفالها بابنتها الكبرى في اليوم الأول لدخولها الروضة.

وذكر موقع The Richest الكندي، أن كلوي (39 عاماً)، قد أنفقت مبلغاً ضخماً على الحفل، حيث زينت لوحة الاحتفال بمجموعة كبيرة من البالونات بألوان مبهجة وأقلام رصاص كبيرة.

وقد أنفقت كلوي في هذا الحفل عشرات آلاف الدولارات على التنظيم والمرتبات والإضاءة والتصوير. وفي الوقت الذي أعجبت الصور بعض الحضور، رأى بعضهم الآخر أن تكاليف الحفل كبيرة للغاية لمثل هذه المناسبة، وأن الإفراط في الإنفاق على الأطفال يجعلهم يتوقعون هذا طوال الوقت، وعلّق آخرون على آثار كل هذه البالونات على البيئة، واقترح آخرون إنفاق بعض هذا المال للتبرع لإحدى المدارس.

وينتج عن هذه الاحتفالات كميات كبيرة من النفايات التي تضر البيئة بسبب كثرة الزهور والزخارف والبالونات. وردت كلوي على هذه الاتهامات بأنها عادة تستأجر هذه الديكورات، وتحتفظ بما يخصها في مخزن لتستعمله في مناسبات أخرى، كما أنها تتبرع بالطعام المتبقي لجهات عدة.