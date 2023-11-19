«سبايس إكس» تفشل في إطلاق الصاروخ «ستارشيب»

ستاربايس (أ ف ب)

انفجرت طبقتا صاروخ «ستارشيب» الضخم التابع لـ«سبايس إكس» بعد وقت قصير من انفصالهما بنجاح أمس، وفق ما أعلنت الشركة التي يملكها إيلون ماسك في بث فيديو مباشر عن الإطلاق التجريبي الثاني لهذا الصاروخ، وهو الأقوى على الإطلاق. وتخطط «سبايس اكس» لاستخدام «ستارشيب» على المدى البعيد لرحلات إلى المريخ.

وقال المعلق على البث المباشر الرسمي لـ«سبايس اكس»، « يا له من يوم ناجح مذهل»، رغم أن طبقة الدفع النفاث «سوبر هيفي» بمحركاتها الـ 33، ومركبة «ستارشيب» الموضوعة أعلاها والتي أعطت اسمها للصاروخ بأكمله، شهدتا «تفككاً سريعاً غير مخطط له» وفق تعبير الشركة.

ويأتي ذلك بعد محاولة أولى لإطلاق الصاروخ في أبريل الماضي باءت بالفشل، إذ اضطرت «سبايس اكس» لتفجيره عمداً في سماء تكساس بسبب عدم انفصال طبقتي الصاروخ وتعطل محركات عدة.