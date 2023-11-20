«دبي أوبرا» تستضيف «حفل من أجل الغد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي أوبرا» و«تياترو آلا سكالا» الشهير في مدينة ميلانو الإيطالية، عن حفل غنائي ضخم يقام للمرة الأولى في منطقة الخليج على مسرح «دبي أوبرا»، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر «كوب 28» بعنوان «حفل من أجل الغد».

ويقود الحفل المايسترو ميشيلي جامبا الأوركسترا، بمشاركة السوبرانو العالمية آيدا جاريفولينا، والتينور الإيطالي المرموق بييرو بريتي، ويتضمّن البرنامج الموسيقي مجموعة من أشهر المؤلفات الإيطالية الأوبرالية التي تستعرض عبقرية فيردي وبوتشيني وماسكاني في حدث يحتفي بالتعاون الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.

الوعي العالمي

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب في دولة الإمارات: «قطعت الإمارات شوطاً كبيراً لتعزيز مكانتها الرائدة كمركز ثقافي عالمي للإبداع وحاضنة للمبدعين من خلال توفير البيئة الداعمة لاستضافة أهم الفعاليات الثقافية والفنية ذات المستوى العالمي، وقد تحققت هذه المكانة استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة الاستراتيجية، والتي تؤمن بالدور الفاعل لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في نظرة تستشرف المستقبل وتستثمر في البيئة الثقافية والإبداعية المتطورة محلياً».

وعلّق جينارو سانجيوليانو، وزير الثقافة في جمهورية إيطاليا: «سيكون حفل أوركسترا تياترو آلا سكالا في دبي حدثاً يحتفي بالصداقة بين الإمارات وإيطاليا، ويشكّل مصدر إلهام في مؤتمر «كوب 28».

آفاق التعاون

وقال أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي لإيطاليا: «نحن واثقون من أن الثقافة في هذه الأوقات الصعبة هي أداة ثمينة لتعزيز الحوار وفتح آفاق تعاون جديدة. وأنا سعيد بأن يتمكّن أصدقاؤنا الإماراتيون من مشاهدة التميز الموسيقي لمسرح تياترو آلا سكالا».

وقال باولو بيتروسيلي، رئيس «دبي أوبرا»: «خلال بضع سنوات على افتتاحها، ظهرت «دبي أوبرا» كشعلة ثقافية في منطقة الخليج العربي، ونجمة ساطعة في المشهد الفني على صعيد المنطقة والعالم».

وقال دومينيك ماير، مدير «تياترو آلا سكالا»: «أنا سعيد جداً بتقديم أوركسترا تياترو آلا سكالا عرضها الأول في «دبي أوبرا»، ونتطلّع إلى تقديم مقطوعات من روائع جوزيبي فيردي وجاكومو بوتشيني في ذكرى مرور قرن على رحيلهما، إذ يجسّد هذان المؤلّفان تقاليد وجوهر مسرحنا».