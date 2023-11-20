«وارنر براذرز».. عالم المستقبل

رشا طبيلة (أبوظبي)

على سطح مبنى «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس، يظهر أكبر مشروع للطاقة الشمسية على سطح مبنى في العاصمة أبوظبي، ليضم 16 ألف وحدة شمسية تمتد على مساحة 36 ألف متر مربع لتوفر نحو 40 % من احتياجات الطاقة السنوية للمنشأة بقدرة تبلغ 7 ميجاواط عند الذروة.

فمجموعة “ميرال» وشركة إيميرج، المشروع المشترك بين شركتي أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إي دي إف»، افتتحت مارس الماضي مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 7 ميجاواط عند الذروة على سطح مبنى «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس، ليكون أكبر مشروع طاقة شمسية على سطح مبنى في العاصمة أبوظبي، لتصبح «عالم وارنر براذرز أبوظبي» أكبر مدينة ترفيهية تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى منطقة الخليج العربي.

ويعدُّ مشروع الطاقة الشمسية على سطح مبنى عالم وارنر براذرز أبوظبي خطوة مهمة ضمن هذه الجهود، حيث يوفِّر نظام طاقة آمناً وموثوقاً، ويساعد على خفض البصمة الكربونية، فضلاً عن المساهمة في مواجهة التغيُّر المناخي.

ويقدِّم المشروع مساهمة فعّالة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 44 % ضمن مزيج الطاقة النظيفة في الدولة بحلول عام 2050.

وحسب تقرير «ريماب 2030» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، يمكن أن تسهم نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبَّتة على أسطح المباني بنحو 6% من إجمالي إنتاج دولة الإمارات من الطاقة بحلول عام 2030.

وتعد «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، التي افتتحت في جزيرة ياس عام 2018، أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل اسم علامة «وارنر براذرز»، وتمتد على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة. والوجهة التي افتُتحت عام 2018 على جزيرة ياس، وهي تجمع بين شخصيات محببة مثب «باتمان وسوبرمان ووندر ومان» إلى جانب «لوني تونز وتوم آند جيري وباغز باني وسكوبي - دو وذا فلينستونز» تحت سقف واحد للمرة الأولى على مستوى المنطقة، وهي ثالث مدينة ترفيهية انطلقت على جزيرة ياس لتنضم إلى «فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي».

29 لعبة

تضم عالم وارنر براذرز أبوظبي، أكثر من 29 لعبة ومرفقاً عائلياً، وعروض ترفيهية حيّة فريدة من نوعها، ومغامرات بلا حدود. وتضم «عالم وارنر براذرز أبوظبي» 6 مناطق ترفيهية، تقدم كل منها باقة فعاليات ومرافق متنوعة.