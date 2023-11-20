علي يوسف السعد يكتب: تذاكر مجانية للسفر

هل تحب أن تستيقظ كل يوم لترى مناطق جديدة؟ لترى عواصم ومدناً وقرى وجبالاً وأنهاراً، ما الذي يمنعك؟ هل هي الميزانية، أم الوقت، أم الانشغال؟ هل أستطيع أن أسافر من دون تكاليف تُذكَر؟ ما رأيك إن أخبرتُك أن ما تراه بعيد المَنال أصبح أقرب بكثير مما يبدو عليه؟

أنت تحمل العالم في كفّة يدك! هذه ليست مجرّد دُعابة، بل هي واقع أصبحنا نعيشه، جرّب الدخول إلى إحدى مدوّنات السفر، وتصفّح ما يكتبه المسافرون عن رحلاتهم، ستجد نفسك محلِّقاً معهم في الطائرة نفسها، تتنقّل معهم من بلاد إلى بلاد، تعيش اللحظة، وتشاركهم مغامراتهم الجديدة، وما هي المفاجأة؟ سَفر مجاناً، ومن دون مشقّة أو عناء.

ومع التطوّر الحالي وظهور مدوِّني السفر، أصبح بإمكاننا الحصول على تذاكر مجانية للسفر من خلف شاشات الهاتف، فقد حوّل الإنترنت العالم إلى قرية صغيرة، فبلمسة واحدة، يمكنك دخول العديد من حسابات مدوّني السفر، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال صفحاتهم الخاصة، ومشاهدة المقاطع المصورة والصور الواقعية التي يعرضونها، لتمتِّع ناظريك بها، وتعيش معهم سفراتهم لحظة بلحظة، كما يمكنك متابعة العديد من الشباب المحبّين للمغامرات الذين يعرضون تفاصيل رحلاتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«إنستغرام»، ومشاهدة ما ينشرونه عن سفراتهم من قصص وحكايا، وصور ومقاطع مصورة.

سيتساءل البعض قائلاً: ماذا أستفيد من متابعة هؤلاء؟ سأخبرك أن المتابعة ستلهمك الأفكار للترتيب لرحلتك المقبلة، كما ستطلعك على تفاصيل محلية خارج المسارات السياحية المعروفة، ومعلومات عن أماكن غير معروفة، كما يقدّم الرحالة نصائح عملية من واقع تجربتهم، تشمل التخطيط للميزانية، ووسائل الإقامة، ووسائل النقل، الأمر الذي يساعدك على التخطيط بفعالية أكبر، فضلاً عن أن المتابعة تمنحك لذة بصرية كبيرة، فبعض الرحالة يمتازون بمهارات تصوير رائعة.

وإذا رغبتَ في رؤية مشاهد مفصّلة لدول لطالما حلُمتَ بزيارتها، فالأفلام الوثائقية هي أفضل خيار لك، حيث يُتيح لك السفر في رحلة مطوّلة تُريك كل تفاصيل البلدان، وتمكِّنك من التمتع برؤية المناظر الطبيعية المصورة بأحدث التقنيات، فتبدو كأنها أمام ناظريك، إضافة إلى رؤية الأماكن الأثرية والتاريخية والشوارع المزدحمة بالثقافة والفن.. لا تستعجب، أنت في عصر السرعة، فلم يعد لزاماً عليك قطع مسافة طويلة لرؤية بلاد جديدة، بل كل ما تحتاج إليه هو غرفة هادئة، وشاشة، والأهم هو أنك لن تضطر إلى حزم أمتعتك أو ارتداء حزام الأمان.

من المهم أيضاً أن نضع في عين الاعتبار وجود البعض ممن قد يبالغ في نقله، ويقدم معلومات غير واقعية عن بعض الوجهات لأغراض تسويقية أو تجارية، فيكون مستعداً لتزييف الحقائق، ومدح مدن وأماكن لا تستحق الزيارة من أجل حفنة أموال، فعليك الحذر.

في الختام، يمكن أن تنتج متابعة مدوّني السفر عن مجموعة من الفوائد، من إثارة شغفك بالسفر، إلى تقديم نصائح عملية، ومع ذلك، من المهم أن تنظر إلى محتواهم بعين ناقدة، آخذاً بعين الاعتبار الفوائد والعيوب المحتملة، وتذكّر أن السفر رحلة شخصية، فمع أن مدوني السفر قد يقدمون لك إرشادات مفيدة، إلا أن تجاربك الخاصة هي ما ستشكِّل مغامراتك الفريدة.