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«الفن» يستكشف مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي

«الفن» يستكشف مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي
21 نوفمبر 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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يستضيف مركز دبي المالي العالمي، النسخة السادسة عشرة من أمسيات «ليالي الفن» تحت شعار «تعابير فنية نحو تحقيق التغيير المستدام»، تزامناً مع انعقاد الحدث المناخي العالمي المهم، مؤتمر الأطراف (COP28) والمقرر عقده في دبي في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الحالي. وتحثّ الفعالية الفنانين والجمهور على استكشاف مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي والتغيير الإيجابي من خلال الفن.
ويتضمن الحدث الفني النابض المقام يومي 23 و24 نوفمبر جلسة حوارية مع مسؤولين من دار كريستيز، 1000 ميليا، ودار سوذبيس، بالإضافة إلى عرض مجموعة من القطع الفنية التي اعتمدت الاستدامة في تكوينها، من قبل فنانيين محليين وعالميين. كما توفر الفعالية عدداً من النشاطات والفعاليات من بينها عروض موسيقية يقدمها مركز الفنون الموسيقية، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل التي ستستمر حتى الـ26 نوفمبر.

مركز دبي المالي العالمي
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