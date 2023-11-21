«غوص اللؤلؤ».. احتفاءٌ بالموروث

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عروض حية ومشاهد تمثيلية في حب الحياة البحرية والزراعية والجبلية والبدوية في الإمارات، تقدم للمرة الأولى ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد 2023» في منطقة الوثبة بأبوظبي، حيث تؤدي مجموعة ممثلين في القرية التراثية، عروضاً فنية تجمع موروث الأجداد، ليتعرف الزوار على ثقافة وتراث الإمارات ضمن بيئاتها الأربع.

الفنون الساحلية

تأتي العروض التمثيلية واللوحات البصرية في «مهرجان الشيخ زايد» لرفع مستوى الوعي حول بيئات دولة الإمارات البحرية والبدوية والزراعية والجبلية، إذ ترتبط بالكثير من العادات والممارسات والحِرف المتصلة بالهوية التراثية الإماراتية. وافتتحت العروض التمثيلية بتعريف الزوار على الفنون الساحلية ضمن عرض مستوحى من التراث البحري بأجواء تحاكي الحياة البحرية قديماً، يتضمن استعراضات تراثية وفنوناً تقليدية جاذبة، للحياة البحرية التي كانت تعتمد على الصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ والتجارة.

50 ممثلاً

يتولى إخراج العروض التمثيلية للبيئات الأربع، المخرج مبارك ماشي، الذي أعرب عن فخره بالمشاركة في «مهرجان الشيخ زايد» لتقديم هذه العروض التراثية المميزة للمرة الأولى، والتي يتفاعل معها الزوار من مختلف الجنسيات. وقال: نقدم بصفة مستمرة خلال فعاليات المهرجان عروضاً درامية بدأناها بالعرض البحري «رحلة إلى غوص اللؤلؤ»، ويشارك فيه 50 ممثلاً من رجال ونساء وأطفال.

البيئة البحرية

وأضاف: يحتفي العرض بالبيئة البحرية التي تختصر ملامح من إبداعات الآباء والأجداد في الإمارات، ويتجلى ذلك من خلال صناعتهم السفن القوية القادرة على تحمل الأمواج العاتية، التي شكلت أساساً لكسب العيش، ووسيلة ساعدت أبناء الإمارات على إقامة جسور التجارة والتواصل مع دول الجوار. وبفضل المهارات التي اكتسبوها، تمكنوا من استحداث نشاطات مختلفة، مثل القوارب التراثية والتجديف، فضلاً عن ابتكارات أخرى، مثل أدوات الصيد القديمة. كما يتعرف الزوار من البيئة البحرية على عادات وأنشطة مارسها الأجداد، بشكل فردي أو جماعي، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من الحرف البحرية وصناعاتها، ومنها الغوص والطواشة والقلافة.

خبرات عظيمة

ولفت مبارك إلى أن للبحر أهمية كبيرة في حياة أبناء الإمارات وتاريخهم، بدءاً من صيد اللؤلؤ إلى صيد الأسماك، وعمليات التبادل التجارية في الموانئ البعيدة، حين كان النوخذة والبحارة يتمتعون بخبرات عظيمة في صيد الأسماك واللؤلؤ وقيادة السفن التجارية.

سفر البحارة

وأوضح مبارك أن قصة «الرحلة إلى غوص اللؤلؤ» تستعرض سفر البحارة إلى الغوص، ويبدأ العرض مع ظهور «نوخذة البر» صاحب السفينة، الذي يجتمع مع «نوخذة البحر» والبحارة، وينسق معهم ترتيبات السفر، ويؤمن لعائلاتهم حياة كريمة حتى عودتهم من رحلة الغوص التي قد تستمر لأكثر من 4 أشهر. وقبل ذهاب البحارة يأتي مشهد آخر مميز، بظهور عائلات البحارة تودعهم قبل صعودهم إلى السفينة وبدء الرحلة.

قرية تراثية

أشاد المخرج مبارك ماشي بإدارة «مهرجان الشيخ زايد 2023» التي حرصت هذا العام على إضافة فقرات تمثيلية شعبية لبيئات الإمارات الأربع، ضمن أنشطته الترفيهية والثقافية العائلية المختلفة، مع تأسيس قرية تراثية تحتفي بالموروث وتضم مجموعة حرف وصناعات تقليدية في خطوة جديدة ومهمة لتعريف الزوار بماضي الأجداد.