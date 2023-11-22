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حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»

حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
22 نوفمبر 2023 15:08

بوظبي (الاتحاد) بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، أطلق الفنان حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بعنوان «يدوم عزج»، وهي من كلمات وألحان بشار الشطي، وتوزيع ربيع الصيداوي، ويقول مطلع كلماتها: 
دوم هذي بلادي وهذي عوايدنا نحن.. لأمجادنا وتراثنا مهما نجحنا هم نحن.. بلادي الإنجاز والطيب والإخلاص.. بلادي جوهرة دنيا بحاضر وماضي الزمن.. دوم هذي بلادي اللي اسمها لا انذكر.. تحس أنك مختلف وتحس بنشوة فخر.. لأنك من أرض الخير اللي ذكرها غير.. نعم إماراتي أنا من حقي إني أفتخر.. يدوم عزج يا إمارات المحبة والسلام..
وقد طرح الجسمي مقطعاً من الأغنية التي صورها على طريقة الفيديو كليب عبر حساباته بمواقع التواصل، وعلق: «نعم إماراتي أنا من حقي إني أفتخر».
ويستعد الجسمي إلى إحياء حفل بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، يوم 1 ديسمبر على مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، ويشاركه الاحتفال كل من أحلام وبلقيس.

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