«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف «حديقة أم الإمارات» العديد من الأنشطة والمبادرات التي تعزز الصحة والعافية، وتغذي العقل والروح والجسد، وذلك انطلاقًا من التزامها بتحسين حياة أبناء المجتمع، حيث تنتظر زوار باقة من العروض والأنشطة المتعلقة باللياقة البدنية، والتي تشمل جلسات التأمل والتمارين الرياضية الخارجية وأنشطة المشي على مسار المشي المخصص في الحديقة وسواها الكثير.

يمكن للزوار المشاركة في جلسات التأمل المجانية التي يقدمها مركز Inner Space، والتي تساعد في تعميق الشعور بالهدوء والاسترخاء، وتبعث الراحة في النفس. ستقام هذه الجلسات بدءاً من 28 نوفمبر، وستُعقد كل يوم ثلاثاء الساعة 6:30 مساءً وسط الطبيعة الخضراء الوارفة في حديقة المساء، تحت إشراف مدربين متخصصين في التأمل، وتمثل فرصة للمشاركين للاسترخاء والتخلص من التوتر وسط الأجواء الطبيعية الهادئة، وتساعدهم في تحسين صحتهم النفسية وإدارة مشاعرهم بطريقة أفضل والتواصل مع النفس. وتوفر هذه الجلسات مساحة هادئة للتوقف والتأمل وتعزيز التناغم بين الجسد والعقل والروح، وهي مناسبة للجميع.

وحرصاً منها على تعزيز صحة وسلامة الزوار، تقدم «حديقة أم الإمارات» باقات الولاء للياقة السنوية، والتي تمكن حاملي البطاقة من الحصول على دخول لا محدود للحديقة طوال العام، إضافة إلى باقة من المزايا والخصومات الأخرى على المرافق الرياضية والمطاعم.

يمكن لزوار الحديقة المشاركة في جلسة الفنون القتالية من خلال جلسة تمارين المصممة خصيصاً لهم يوم 25 نوفمبر، من الساعة 5:00 عصراً إلى الساعة 6:00 مساءً في منطقة العشب الكبرى. وستتاح للصغار فرصة أخرى للمشاركة في ورش عمل التمثيل في نهاية هذا الأسبوع، من الساعة 7:15 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً في منطقة العشب الكبرى، لتجربة مليئة بالإبداع.

توفر «حديقة أم الإمارات» هذا الموسم العديد من الأنشطة والخيارات للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بالمناظر الخضراء الخلابة، وتضم العديد من المساحات الخضراء التي توفر مساحة للزوار لتحسين صحتهم من خلال اللعب أو ممارسة التمارين أو الاسترخاء.