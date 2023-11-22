«لحظات أبوظبي 2023» في منطقة الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد مدينة الظنّة في منطقة الظفرة، مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج المشوقة التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز المشاركة وجودة الحياة المجتمعية، ضمن مبادرة «لحظات أبوظبي 2023».

ودعت هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً»، لحضور الأنشطة والبرامج المتنوعة للمبادرة في منطقة الظفرة يوم السبت المقبل الساعة الرابعة بعد الظهر في حديقة الرويس.

وتعد لحظات أبوظبي إحدى المبادرات المجتمعية ذات الأهداف الاجتماعية السامية، حيث تجسّد التكاتف الاجتماعي، وتعبر عن تنوع الثقافات في إمارة أبوظبي.

ويعكس تنظيم هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» فعاليات النسخة الثالثة من لحظات أبوظبي، دور الهيئة بصفتها الجهة المعنية بترسيخ المساهمة الاجتماعية وتعزيز التعاون والمساهمة بين الأفراد والمؤسسات.