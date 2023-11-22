«فن أبوظبي» يرتقي بالمشهد الفني والإبداعي

أبوظبي (الاتحاد)

فعاليات متنوعة، تتوزع بين الرسم والنحت والفنون الضوئية كافة، في معرض «فن أبوظبي» الذي تستمر فعالياته في منارة السعديات في أبوظبي لغاية 26 نوفمبر الجاري بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويسهم المعرض في الارتقاء بالمشهد الفني والإبداعي، ويعيد إحياء الحرف الإماراتية بطريقة معاصرة تواكب الجيل الجديد.

وتعد هذه النسخة الـ15 من «فن أبوظبي» هي الأكبر في تاريخ المعرض، ويشارك فيها 90 صالة عرض من 31 دولة، إضافة إلى نخبة من الفنانين الإماراتيين، حيث تشارك 39 صالة جديدة، إضافة إلى 54 صالة شاركت في سنوات سابقة.



