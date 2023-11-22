الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«فن أبوظبي» يرتقي بالمشهد الفني والإبداعي

«فن أبوظبي» يرتقي بالمشهد الفني والإبداعي
23 نوفمبر 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)
فعاليات متنوعة، تتوزع بين الرسم والنحت والفنون الضوئية كافة، في معرض «فن أبوظبي» الذي تستمر فعالياته في منارة السعديات في أبوظبي لغاية 26 نوفمبر الجاري بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
ويسهم المعرض في الارتقاء بالمشهد الفني والإبداعي، ويعيد إحياء الحرف الإماراتية بطريقة معاصرة تواكب الجيل الجديد.
وتعد هذه النسخة الـ15 من «فن أبوظبي» هي الأكبر في تاريخ المعرض، ويشارك فيها 90 صالة عرض من 31 دولة، إضافة إلى نخبة من الفنانين الإماراتيين، حيث تشارك 39 صالة جديدة، إضافة إلى 54 صالة شاركت في سنوات سابقة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
فن أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
معرض فن أبوظبي
فعاليات فن أبوظبي
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©