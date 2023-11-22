مهرجان «أم الإمارات» يستضيف نجوم الصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مهرجان «أم الإمارات» في دورته السابعة في أبوظبي، استضافة كوكبة من نجوم الصف الأول العالميين والإقليميين الذين يحيون حفلات المهرجان في الفترة بين 8 إلى 13 ديسمبر.

ويَعِد المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، زواره بالعديد من الإيقاعات المحفزة والمقطوعات المليئة بالحماس والعروض الساحرة التي تقدمها أكبر الأسماء في قطاع الموسيقى.

ويُقدم مهرجان «أم الإمارات» فرصة لكل الزوار من جميع الأعمار للاستمتاع بأنشطة تفاعلية مليئة بلحظات في غاية المتعة لا تنسى من خلال أربع مناطق محددة وهي: منطقة التسلية ومنطقة التشويق ومنطقة التسوق والتذوق، ومنطقة الترفيه.